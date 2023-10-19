Международный аэропорт Гейдар Алиев представляет 5 самых популярных направлений осеннего сезона

Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для осенних путешествий. В целом, из Международного аэропорта Гейдар Алиев можно отправиться в 33 страны по 66 направлениям, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Пассажирам предлагается множество вариантов авиакомпаний и гибкое расписание рейсов, чтобы соответствовать их индивидуальным потребностям.

Самым популярным направлением из Баку является Стамбул, где соединяются восточная и западная культуры. За 9 месяцев 2023 года по маршруту Баку-Стамбул-Баку было перевезено более 745 тысяч пассажиров. Среди авиакомпаний, выполняющих полеты в оба аэропорта этого прекрасного города, "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), Turkish Airlines, AnadoluJet и Pegasus.

Второе по популярности направление - столица России - Москва, куда было перевезено около 510 тысяч пассажиров. Рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево осуществляют авиакомпании AZAL, "Аэрофлот", Utair и "ИрАэро".

Объединенные Арабские Эмираты - одно из самых интересных и привлекательных направлений для путешествий осенью. Пассажиры могут путешествовать в Дубай авиакомпаниями AZAL и flydubai. За 9 месяцев текущего года по данному направлению перевезено более 224 тысяч пассажиров. Кроме того, большинство пассажиров предпочитают путешествовать по маршруту Баку-Абу-Даби-Баку. Полеты по данному маршруту выполняют авиаперевозчики Air Arabia Abu-Dhabi и Wizz Air Abu-Dhabi.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Грузии и обратно регулярные рейсы выполняют AZAL и Georgian Wings. Так, Национальная авиакомпания Азербайджана осуществляет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку дважды в день. Грузинская авиакомпания Georgian Wings, увеличив частоту регулярных рейсов до 5 раз в неделю, летает по этому маршруту по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Отметим, что на сегодняшний день в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняют полеты 39 иностранных авиакомпаний, из них 17 являются лоукостерами.