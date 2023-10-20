Туристы испытали страх, когда начался парад торнадо

Парад торнадо - следующие один за другим водяные смерчи над морем - напугал туристов, отдыхающих в турецкой Анталии. Особенного страху натерпелись туристы, отдыхающие "с видом на море" на курорте Алания - там, как сообщает Akdeniz Telgraf, торнадо возникали каждые два часа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, напуганные туристы и местные жители тем не менее, оценили зрелище - соцсети полны роликами, в том числе и на русском, как огромные водяные столбы движутся над морем. Ещё один смерч сформировался также в районе Серик, также в Анталии.

К счастью, обошлось без жертв, все смерти исчезли, не достигнув суши. Как добавляют представители метеорологической станции Антальи, такое явление, как парад торнадо случается редко и обычно разрешается, не причиняя никакого ущерба - хотя, конечно, и пугают наблюдателей.

"Метеорологи продолжают изучать погодные условия в регионе и продолжат информировать местных жителей о возможных природных явлениях", - также заявляет издание.