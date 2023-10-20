Глупая попытка открыть дверь самолета закончилась тюрьмой для молодого мужчины

18-летний юноша в Южной Корее получил три года тюрьмы за попытку открыть дверь воздушного судна во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет агентство "Рёнхап".

Инцидент произошел в конце июня 2023 года в самолете авиакомпании Jeju Air, следовавшем с острова Себу на Филиппинах в южнокорейский Инчхон. По данным следствия, пассажир принял наркотики, поэтому все его действия были вызваны временным бредом.

Окружной суд Инчхона, который рассматривал дело, назвал приговор неизбежным, поскольку нарушитель подверг опасности жизни примерно 180 попутчиков. Отмечается, что помимо тюремного заключения юношу обяжут пройти 40-часовую программу лечения от наркотической зависимости.