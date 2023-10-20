К сведению желающих вернуть билеты до начала авиаперевозок

Пассажир может расторгнуть договор об авиаперевозке в любое время до начала авиаперевозок.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону, в случае отказа пассажира от авиаперевозки, возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с порядком, установленным органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.