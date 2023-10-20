Коллапс в транспортном секторе Франции

Число аэропортов во Франции, получивших сообщения о минировании, возросло до 14.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Figaro со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что предупреждение о возможной угрозе взрыва получили восемь аэропортов, три из них начали эвакуацию.

Во Франции в последнее время участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. В среду по всей стране было эвакуировано 15 аэропортов, на следующий день инциденты повторились еще в ряде аэропортов.

Уже пять раз за последнюю неделю эвакуировали посетителей Версаля. Ранее музей Лувра в Париже также закрыл двери для посетителей "по соображениям безопасности".

Эти инциденты произошли после того, как во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.