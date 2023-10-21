Туристам в Тайланде предложили выйти из отелей и насладиться необычным зрелищем

Незабываемое зрелище предложили туристам, отдыхающим в настоящее время в Таиланде, астрономы из Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT). Речь идёт о наблюдении за метеорным потоком Ориониды, вызванным кометой Галлея.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, выйти из отеля и посмотреть на небо за метеорами можно будет начиная с вечера 21 октября до утра следующего дня.

Концентрация метеоритного дождя достигнет пика около 22:30 вечера, и, при благоприятных погодных условиях, туристы смогут насчитать 20 метеоров в час. Зрелище будет доступно при ясной погоде без телескопа по всему Таиланду, сообищло издание The Thaiger. Ежегодно Ориониды или, как их ещё называют, Созвездие Охотника, устраивает этот сияющий перфоманс с 2 октября по 7 ноября, особенно активное "шоу" приходится на 21 и 22 октября.

Подобные метеорные потоки возникают из-за того, что Земля проходит по траектории кометы Галлея (1P/Halley). Во время приближения к Солнцу в 1986 году, комета оставила за собой множество пыли и частиц. При взаимодействии с земной гравитацией, эта пыль и частицы взаимодействуют с земной атмосферой, создавая огни метеоров. Их можно наблюдать в виде жёлтых и зелёных огоньков, покрывающих небосвод.

Справка: комета Галлея совершает своё путешествие вокруг Солнца каждых 76 лет. Последний раз она посещала нас в 1986 году, и, согласно прогнозам, следующее ее появление ожидается в 2061 году. Интересно, что каждый раз, приближаясь к Солнцу, комета Галлея теряет свою ледяную массу из-за солнечного излучения. Это приводит к постепенному уменьшению ее размеров. Однажды вся ледяная составляющая кометы исчезнет, и у этого небесного странника не останется того великолепного хвоста, какой можно увидеть в ближайшие дни. Все, что от неё останется - тёмный космический объект или облако пыли, вращающегося вокруг Солнца.