Туристов из этой страны оповестили об опасности путешествий по всему миру

Глобальное предупреждение об опасности путешествий по всему миру опубликовано для туристов из одной страны. Его выпустил Госдепартамент США, сообщив о возросшей для американцев по всему миру опасности "террористических атак, демонстраций или актов насилия", передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Напомним, что начало войны между Израилем и Палестиной для туризма привело не только к массовым отменам рейсов и туров в Израиль. Сторону Палестины занял практически весь арабский мир, в то время как США пообещали поддержку безоговорочную Израилю. В итоге во многих протестных выступлениях в арабских странах "по причине отсутствия посольства Израиля, громят диппредставительства США", - сообщали в СМИ.

Опасность есть и для туристов - причём не только на Ближнем Востоке. В Европе также проходят массовые пропалестинские демонстрации, которые активно разгоняют. И риск "попасть под раздачу" есть и у совсем непричастных к ним. Плюс уже было совршено несколько нападений на граждан в разных странах Европы, что только усугубляет вопрос безопасности для туристов, причём из любой страны.

"Государственный департамент выпустил предупреждение ко всем гражданам США за рубежом о необходимости быть крайне осторожными в связи с потенциальным риском насилия и возросшим напряжением в различных точках мира", - цитирует его американская пресса.