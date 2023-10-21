Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 22 октября прекращает свои рейсы в Тель-Авив. Об этом сообщили в посольстве Грузии в Израиле, передает Day.Az.

Сообщается, что израильские авиакомпании Israir Airlines, Arkia Airline и El Al Israel Airline продолжат осуществлять полеты в Грузию.

Причиной прекращения полетов Georgian Airways в Тель-Авив являются требования международных страховых компаний. Вместо этого компания запускает дополнительный рейс Ларнака-Тбилиси, предназначенный для транзитных пассажиров из Израиля.

Сообщается, что за последние три дня наблюдается снижение спроса, и самолеты, летящие из Израиля в Грузию, не заполняются полностью.