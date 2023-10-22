Миномётный снаряд угодил прямо в катер

Туристам, отправившимся наблюдать за китами недалеко от берегов Тайваня, поездка запомнится надолго. В катер с ними угодил осколок снаряда от морских стрельб, которые проходили на испытательном полигоне Дафу в городке Чжуанвэй уезда Илань, Тайвань. При этом военные утверждают, что боеприпасы были учебными, а также - что в закрытую зону судно с туристами не заходило, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как пишет пресса Тайваня, катер с туристами для наблюдения за китами Toucheng "Super Star 3" вчера вышло в море в 14:30. Пока туристы искали китов, "с неба внезапно упал посторонний предмет, разбив стекло капитанской каюты, железный поручень носовой части также был помят", цитирует издание. Как заявил оператор по наблюдению за китами Цзянь Минъи, на борту находились 34 человека и все были в панике, катер спешно развернули к берегу.

Ожидается расследование соответствующими подразделениями. Пока, как заявил оператор лодки, военные сказали им, что это точно не вина капитана катера, лодка не зашла в зону контроля и не попала на территорию, где находился объявленный военными полигон для испытательных стрельб. Также они заверили, что стрельбы велись холостыми зарядами.

При этом береговая охрана заявила, что военные не подали заявку на патрулирование береговой охраны, но у военных есть система мониторинга. "Если гражданский корабль ворвется на полигон, они должны прекратить стрельбу", - добавляют они. Ведётся разбирательство.

Напомним, что Тайвань и его пограничные воды - ещё одна "рискованная точка" современного мира. Политическая и военная напряженность вокруг Тайваня растёт в течение всего года. Так что туризм окрестных стран смотрит на этот регион с опаской.