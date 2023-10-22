Евросоюз откажется от визовых штампов в паспорте

Евросоюз принял решение ввести новую систему проверок на границах стран союза, при которой проставление визовых штампов в паспортах заменят цифровые проверки. К консенсусу по поводу новой системы представители ЕС пришли на заседании совета по внутренним делам, заседание которого прошло в Люксембурге, пишет Dutch News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система въезда и выезда EES начнет действовать во второй половине 2024 года. Для ее работы на границе ЕС разместят специальные киоски самообслуживания. Гражданам нужно будет самостоятельно сканировать свои паспорта, чтобы система проверила личные данные, наличие в базе отпечатков, а также информации о дате и месте прибытия и отъезда.

Действовать EES будет во всех странах Евросоюза, но не будет распространяться на владельцев долгосрочных виз или законных резидентов государств. Кроме того, система не коснется островных членов ЕС, таких как Кипр и Исландия.