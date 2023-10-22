https://news.day.az/tourism/1608616.html Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку
Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс Торонто-Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.
Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку
Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс Торонто-Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.
Причиной этого стало низкое давление масла в левом двигателе самолета.
"Boeing-777" успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.
В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.
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