Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку

Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс Торонто-Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.



Причиной этого стало низкое давление масла в левом двигателе самолета.

"Boeing-777" успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.

В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.