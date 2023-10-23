Полтергейст в аэропорту

Если планы туристов предполагают полёт через аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, эксперты советуют быть готовыми ко встрече не только с атмосферой большой авиахаба, но, возможно, и с чем-то сверхъестественным - духами и призраками, которые причастны к периодическим несчастным случаям. А всё потому, что крупнейший аэропорт Таиланда имеет зловещую историю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом сообщил портал Daily Star.

Один из наиболее известных призраков, о котором известно современности, - Пу Минг. Считается, что он источник проблем и несчастий с туристами в аэропорту. Было немало свидетелей и присутствия других духов. Например, некоторые говорят о появлении бледной женщины с ребёнком на руках, которая пугает водителей, а на парковке находится брошенный автомобиль Honda.

Предыстория

Территория, на которой сейчас расположен аэропорт, прежде была известна как "Болото Кобры". Это связано с тайской легендой о духах, которые, как считалось, населяли это место до его очистки для строительства аэропорта. Однако "страна улыбок" пошла дальше обычного уважения к традиции и истории местности. Взлётно-посадочные полосы были построены на насыпи из священной земли, привезённой из другого места. Эта земля была священна потому, что перед завозом на строительную площадку, ее благословили в храмах.

Некоторые источники говорят о том, что во время строительства аэропорта проходили ритуалы и молитвы для успокоения духов, которые, как считалось, обосновались на строительной площадке авиагавани. Для этого были приглашены 99 буддийских монахов. Таким образом, на земле, на которой разместили взлётно-посадочные полосы, и по сути, "похоронили" духов, стала кладбищем.

Тем не менее рабочие, занимающиеся строительством авиагавани, сообщали о тревожных звуках и даже слышали музыку, исполняемую без видимого источника звука. Возможно, эти инциденты привели к убеждению людей о наличии призраков в аэропорте. Важно отметить, что тайская культура пронизана верой в сверхъестественное. Для уважения живых и почитания умерших, в аэропорту имеются дома духов - красивые золотые постройки с крышами, напоминающими храмы, где приносятся подношения духам.