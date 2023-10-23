В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

В московских аэропортах наблюдаются изменения в графике вылета 21 рейса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующие данные появились на сервисе "Яндекс. Расписания".

В аэропорту Внуково с опозданием приземлились четыре самолета. Среди них воздушное судно, следовавшее из Стамбула. Еще три поездки отменили.

В Шереметьево задержали два рейса. В Домодедово от расписания отклонились 12 лайнеров.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.