https://news.day.az/tourism/1608724.html В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов
В московских аэропортах наблюдаются изменения в графике вылета 21 рейса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующие данные появились на сервисе "Яндекс. Расписания".
В аэропорту Внуково с опозданием приземлились четыре самолета. Среди них воздушное судно, следовавшее из Стамбула. Еще три поездки отменили.
В Шереметьево задержали два рейса. В Домодедово от расписания отклонились 12 лайнеров.
Причины произошедшего на данный момент неизвестны.
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