Пассажир самолета угодил в полицию и лишился работы из-за одной шутки

Пассажир самолета авиакомпании Virgin устроил розыгрыш на борту и угодил в полицию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, из-за одной шутки путешественника также лишили работы, сообщил портал RollOnFriday.

Уточняется, что 42-летний австралиец Крис Аллен летел с коллегами из Сиднея в Хобарт на острове Тасмания, чтобы принять участие в юридической конференции. Как пишет издание, в пути Аллен решил скоротать время и разыграть попутчиков.

Мужчина пошел в туалет и написал записку: "Меня держат против моей воли. Пришлите помощь", а затем попросил бортпроводников передать ее своим соседям. Встревоженные члены экипажа прочитали послание и предупредили командира воздушного судна.

По прибытии на Тасманию самолет встретила полиция и пожарные. Правоохранители поднялись на борт и выяснили, что выходка Аллена была шуткой. Австралийца и двух его коллег взяли под стражу. Аллену грозит ответственность за произошедшее в самолете, при этом мужчину уже уволили из юридической фирмы.