Пассажир напал на бортпроводника с расистскими оскорблениями и угодил в полицию

Пассажир авиакомпании British Airways напал на бортпроводника на почве расовой ненависти во время полета и угодил в полицию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробностями поделилось издание Independent.

По данным источника, лайнер Airbus A380 SuperJumbo осуществлял рейс из Майами в Лондон вечером в понедельник, 23 октября. Примерно через два часа после взлета 46-летний мужчина внезапно начал угрожать сотруднику авиакомпании и оскорблять его, используя расистские выражения.

Как сообщил очевидец событий журналистам, пассажир выглядел пьяным. "Многие люди на борту были напуганы и расстроены", - поделился он. Как выяснил Independent, в тот момент на борту находился известный музыкант Эд Ширан, однако он сидел далеко и не участвовал в событиях, которые развернулись в двухэтажном лайнере.

Уточняется, что дебошира удалось усмирить силами трех попутчиков, один из которых оказался бывшим полицейским. Злоумышленника привязали к креслу бортпроводников, где он оставался до конца полета.

По прибытии в лондонский аэропорт Хитроу борт встретила вооруженная полиция. Нарушителя взяли под стражу.