Предупреждение туристам, желающим посетить Таиланд

В Таиланде снова плохая погода - ливни, грозы и муссоны, весь Таиланд накрыло: бежать некуда. К этому сводится прогноз, который представил Метеорологический департамент Таиланда (TMD). От постоянных дождей страдают 48 провинций, включая Бангкок, а главный удар приходится на юг, где расположены популярные курорты, такие как Пхукет - там на 60% территории выпадают сильные дожди, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Область высокого атмосферного давления или прохладной воздушной массы в настоящее время охватывает верхнюю часть Таиланда и Южно-Китайское море. Это приводит к тому, что восточные и юго-восточные ветры проносятся по нижнему северо-восточному региону, центральному региону, включая Бангкок и его окрестности, и восточному региону. Через верхний южный регион проходит муссонная впадина, а над Андаманским морем, нижним южным регионом и нижней частью Сиамского залива преобладает юго-западный муссон. Это вызывает обильные осадки в некоторых южных районах", - отчитался департамент.

Под ударом в первую очередь южный регион и его западное побережье, где грозы наблюдаются на 60% территории. В том числе льёт в самых популярных у наших туристов провинциях Пхукет и Краби. При этом достаточно жарко - +32-34, но пляжи по традиции "не рекомендуются". Причина - волны, которые достигают в высоту 1 метра, а при дожде и ветре увеличиваются до более 2 метров.