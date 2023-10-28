https://news.day.az/tourism/1610245.html Осень на удивительном озере Гаранохур - излюбленное место для экотуристов - ФОТО - ВИДЕО
Осень на удивительном озере Гаранохур - излюбленное место для экотуристов - ФОТО - ВИДЕО
Озеро Гаранохур на территории Исмайыллинского района в последние годы стало одним из излюбленных мест для экотуристов.
Это неудивительно, ведь озеро находится на высоте 1 520 метров над уровнем моря посреди густых лесов, и поражает своей красотой в любое время года.
Оно расположено на территории национального парка "Шахдаг" (в 8 километрах к северо-востоку от Исмайыллы). Ответы на вопрос о том, как добраться до одной из жемчужин природы Азербайджана, можно получить, перейдя по ссылке.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям осенние снимки озера Гаранохур.
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