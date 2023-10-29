Lonely Planet рассказывает о лучших направлениях экотуризма в Европе

В помощь экотуристам, предпочитающим запланированный, а не спонтанный отдых, международная издательская компания Lonely Planet опубликовала рейтинг пяти лучших в Европе направлений для путешествий на 2024 год.

Рейтинг, который составили ведущие эксперты по туризму, разбит на категории "страны", "регионы", "города", "устойчивое развитие" и "ценностное значение", сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. В десятку самых экологичных, по версии Lonely Planet, вошли пять европейских дестинаций.

Испания, которая считается одним из самых популярных мест отдыха в мире, сегодня активно продвигает внесезонные поездки и малоизвестные направления, а также инвестирует в экологически чистые виды транспорта: расширяет сети велосипедных дорожек, переходит на электробусы и запускает движение по новым железнодорожным маршрутам.

Гренландия привлекает любителей необычных пейзажей гигантскими ледяными щитами и тундровыми ландшафтами, а туристический совет страны Visit Greenland работает над тем, чтобы решить проблемы, связанный с ростом числа туристов: их поток, хотя и приносит значительную прибыль, может нанести ущерб уникальной природе края.

Уэльс, который по праву считается одной из самых красивых частей в Великобритании, законодательно закрепил принципы устойчивого развития туризма. В перечень лучших направлений он попал благодаря обновленной сети железных дорог, которой Lonely Planet дал высокую оценку. В статье говорится, что железнодорожное сообщение расширяет "благоприятные возможности исследования удивительной природы западных регионов страны".

В Португалию экотуристов привлекают не только традиции и памятники культуры, но и возможность ознакомиться с ними, совершая длительные прогулки, отправившись, например, в путешествие пешком или на велосипеде, чтобы совершить паломничество в Сантьягский собор в древнем городе Сантьяго-де-Компостела.

Страны Балтии, по мнению экспертов, привлекают туристов тем, что здесь можно найти "лучшие в Европе места для восстановительных и медитативных практик". Lonely Planet рекомендует посетить песчаные дюны, реки и озера этого региона, чтобы открыть свое внутреннее "я".