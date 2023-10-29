Обесточен аэропорт Астаны

Электроснабжение пропало в воскресенье вечером на правобережной части казахстанской столицы, передает Day.Az.

Жители Астаны заявляют, что на несколько минут в столице обесточенными оказались аэропорт, жилые дома на правом берегу и торговые центры.

Также поступили сообщения об отсутствии водоснабжения.

На данный момент вся система аэропорта подключена к электричеству за счёт генератора аэропорта.

Коммунальные службы работают над устранением аварии в Астане.