https://news.day.az/tourism/1610490.html Обесточен аэропорт Астаны
Обесточен аэропорт Астаны
Электроснабжение пропало в воскресенье вечером на правобережной части казахстанской столицы, передает Day.Az.
Жители Астаны заявляют, что на несколько минут в столице обесточенными оказались аэропорт, жилые дома на правом берегу и торговые центры.
Также поступили сообщения об отсутствии водоснабжения.
На данный момент вся система аэропорта подключена к электричеству за счёт генератора аэропорта.
Коммунальные службы работают над устранением аварии в Астане.
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