Аэропорт Махачкалы временно закрылся

Аэропорт Махачкалы приостановил свою работу, говорится в сообщении Росавиации, передает Day.Az.

Согласно информации, временное закрытие аэропорта связано с проникновением посторонних на летное поле.

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы".

В Росавиации отметили, что меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.