Угроза в популярной среди туристов стране возросла до «Наивысшего уровня»

Туристам, направляющимся в популярную Францию, было выпущено срочное предупреждение, поскольку страна ЕС подняла наивысший уровень национальной угрозы. Срочное предупреждение об отмене туров выпустило Министерство иностранных дел Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Уточнялось, что повышенная тревожность вызвана последними событиями. Согласно данным, Франция подняла свой национальный уровень угрозы до "Уровня чрезвычайной атаки". Этот шаг был вызван рядом событий, включая теракты и протесты, что создало необходимость в ужесточении мер безопасности, поскольку речь шла об эвакуации людей их аэропортов и ряда туристических объектов. Серия угроз уже привела к эвакуации аэропортов и туристических достопримечательностей по всей Франции, включая Лилль, Лион, Ниццу, Нант, Париж, Бове, Тилль и Тулузу. В связи с этим МИД страны, как отметила газета IBT, призвал туристов быть бдительными и придерживаться мер безопасности при посещении столицы и других французских городов.

FCDO сообщил о последних событиях и рисках, связанных с поездками во Францию. В предупреждении говорилось о готовности к возможной эвакуации из мест массового скопления людей, включая аэропорты, станции общественного транспорта, туристические объекты, спортивные сооружения, школы, а также крупные коммерческие центры.

"После теракта со смертельным исходом в Аррасе, на севере Франции, 13 октября 2023 года Франция повысила свой национальный уровень угрозы до самого высокого уровня. Этот уровень угрозы описывается как "максимальная бдительность и защита в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения", - говорилось в рекомендательном письме ведомства. Французское правительство также запретило демонстрации, связанные с событиями в Израиле и Газе, и усилило меры безопасности вокруг объектов еврейской общины.

Ведомство призвало туристов быть бдительными, готовыми к усиленным проверкам безопасности и следовать советам местных властей. Также рекомендовалось избегать демонстраций и пребывать вдалеке от мест любых скоплений людей. Впрочем, британское ведомство не ограничилось предупреждением о посещении Франции. Из-за протестов, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, власти советовали путешественникам быть бдительными и в Греции. Ситуация требует от туристов оставаться в курсе текущих событий и соблюдать меры безопасности во время поездок за границу.