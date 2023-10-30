Пассажиры увидели пожар из окон аэропорта Шереметьево

Очевидцы увидели пожар из окон аэропорта Шереметьево в Москве утром 30 октября. Инцидент сняли на видео, появившееся в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.

По словам пассажиров, возгорание видно из окна терминала В. Вдалеке видно пламя, в небо поднимается дым.

Пока неизвестно, что является источником возгорания. Подробности выясняются.