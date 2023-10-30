https://news.day.az/tourism/1610595.html Пассажиры увидели пожар из окон аэропорта Шереметьево - ВИДЕО
Пассажиры увидели пожар из окон аэропорта Шереметьево - ВИДЕО
Очевидцы увидели пожар из окон аэропорта Шереметьево в Москве утром 30 октября. Инцидент сняли на видео, появившееся в распоряжении РЕН-ТВ, передает Day.Az.
По словам пассажиров, возгорание видно из окна терминала В. Вдалеке видно пламя, в небо поднимается дым.
Пока неизвестно, что является источником возгорания. Подробности выясняются.
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