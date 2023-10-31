Три инцидента в Египте серьезно взволновали туристов

Туристов в Египте взволновали сразу три инцидента: выстрел танка на границе, прилёт ракеты на курортный город Таба и падение снаряда в туристической Нувейбе. ЧП, произошедшие в последние дни, вызвали волнение среди туристов и подняли вопросы безопасности на популярных египетских курортах, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Несмотря на то, что российские туроператоры заявили, что ракетный удар по курорту в Египте не повлиял на отдых российских туристов, путешественники волнуются относительно поездок в "страну пирамид". Тем более что воздерживаться от реакции на конфликт на Ближнем Востоке египетским властям становится всё труднее, отметила белоруска, проживающая в Египте.

О чём идёт речь?

Первый инцидент произошёл прямо у контрольно-пропускного пункта на границе страны. Случайный выстрел танка, не принадлежащего египетским вооруженным силам, привёл к повреждению смотрового на пункте охраны. Хотя никто не пострадал серьёзно, ЧП породило вопросы о безопасности на границе и подчеркнуло необходимость более строгих мер контроля.

На следующий день на курорте Таба произошёл второй инцидент - ракетный удар, который повредил несколько зданий, включая пункт скорой помощи, и привел к легким ранениям шести человек. Этот инцидент нанёс серьезный удар по туристической инфраструктуре региона, подчеркивая угрозу, связанную с территориальными конфликтами. "Главный страх Египта начал сбываться - туристическая сфера оказалась под угрозой, так как Таба - регион именно курортный", - уточнила автор в своём канале.

Позже вечером в Нувейбе, расположенном посередине между Табой и более известным российским туристам Дахабом, был зафиксирован третий инцидент - падение снаряда в пустынный район без поселений. Хотя никто не пострадал, этот случай усугубил тревожные настроения в регионе, так как Нувейба - всего лишь шаг от популярных курортов.

Предварительное расследование египетских властей показало, что сбитые объекты - не ракеты, а беспилотные летательные аппараты, прилетевшие, вероятно, из Йемена. Эта информация усилила беспокойство, поскольку Египет оказался под угрозой из-за боевых действий, идущих со юга. "То есть обвинить непосредственных соседей-участников конфликта нельзя, но Египту от этого не легче", - добавила она.

Дипломатические испытания для Египта

Согласно Кэмп-Дэвидским соглашениям, Синайский полуостров считается спорной территорией, где размещение военных баз было запрещено. Однако в последние годы Египет разместил военные силы на Синае, не имея при этом достаточных средств для обнаружения и перехвата воздушных объектов. Эта уязвимость ставит под угрозу безопасность региона и вызывает опасения у туристов, насколько Египет способен защитить свои туристические курорты, тем более на Синайском полуострове, где расположен популярный Шарм-эль-Шейх.

"Те, кто выпускает данные объекты, не ставит себе целью навредить Египту, их цель - долететь до Эйлата (израильский курорт) и дальше, но Египту "не повезло" оказаться рядом, и всё, что сбито, не долетев до цели, падает на его территорию", - объяснила белоруска. Получается, что Египет сталкивается с реальными угрозами. Его турсектор уже почувствовала удар: "Резко "упадёт" турсфера, уже есть отмены бронирований", - предупредила автор о первом страхе Египта. Ситуацию ухудшает страх и за Суэцкий канал, ключевой источник дохода для страны. Египтяне беспокоятся не только о безопасности прохождения, но и о возможном снижении грузопотока, это тоже прямая угроза экономике. Также стране угрожает наплыв палестинских беженцев: "Опасность, что с мирными жителями перейдут немирные, и не избежать новых конфликтов". Эта угроза создает дополнительное напряжение для уже нестабильной ситуации в регионе.

Опасно ли ехать в Египет сейчас?

Несмотря на нестабильность, определённые курорты в Египте остаются безопасными для туристов. Белоруска, зная регион, рекомендовала Хургаду как относительно безопасное место. "Хургада безопасна для туристов", - заметила она, добавляя, что полёты не проходят над зонами конфликта. "В Хургаде что-то случится, только если вся страна заполыхает", - уверена блогер. А вот о безопасности в Шарм-эль-Шейхе уверенности нет. "Полетела бы я отдыхать в Египет, если бы планировала заранее? В Хургаду - однозначно да... В Шарм-эль-Шейх - если бы у меня уже был куплен тур, то полетела бы. Если бы тура ещё не было, то купила бы или в Хургаду, или уже в другую страну, например, ОАЭ", - заключила автор.