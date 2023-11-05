Япония решает проблему переизбытка туристов

Министерство туризма Японии опубликовало план в связи с большим количеством иностранных туристов, посещающих страну в последние годы. Первоочередные меры будут обращены на укрепление транспортной инфраструктуры - в частности, предполагается увеличить парк автобусов и такси, сообщает Российская Ассоциация Туроператоров (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Улучшенный общественный транспорт поможет комфортно принимать гостей в таких популярных местах, как Осака и Токио. На Хоккайдо во время лыжного сезона предполагается организовать больше такси. Для удобства туристов запустят прямые автобусные маршруты от крупных станций до популярных туристских локаций. Также предлагается менять цены на проезд в зависимости от времени суток, чтобы гости больше путешествовали в непиковые часы.

Ради того, чтобы снизить концентрацию туристов, важно направить их из крупнейших городов в менее известные части Японии.

В плане описаны усилия 11 "образцовых" туристических направлений - таких мест, как Исэ-Сима в префектуре Миэ и восточный Хоккайдо.