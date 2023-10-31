Мечеть Айя-София в Стамбуле станет платной для иностранных граждан

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов. Изменения вступят в силу 15 января 2024 года. Стоимость входного билета пока неизвестна.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на пресс-конференции в культурном центре Ататюрка.

Эрсой сообщил, что ограничения свободного входа в мечеть связаны с рекомендациями ЮНЕСКО.

"С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет", - подчеркнул министр.

Помимо платного входа для иностранцев будут разработаны специальные зоны. Они предотвратят возможные конфликты между гражданами Турции, приезжающими на богослужения, и иностранными гражданами, посещающими мечеть.

Собор Святой Софии был построен в VI веке н. э. и является памятником византийского зодчества. В XV веке храм был перестроен в мечеть. В 1934 году мечети Айя-София был присвоен музейный статус, а в 1985-м она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.