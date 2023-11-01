Айя-Софья будет отреставрирована

Знаменитая мечеть "Айя-Софья" в Стамбуле, возраст которой насчитывает 1486 лет, с течением времени получила серьезные повреждения в результате землетрясений и различных событий, в связи с чем неоднократно проводилась ее реставрация.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с Анадолу сказал архитектор Ихсан Сары, член Научного совета, созданного для восстановления мечети "Айя-Софьи".

Он отметил, что последняя комплексная реставрация храма была проведена братьями Гаспаре и Джузеппе Фоссати во период правления султана Абдул-Меджита.

"Самая масштабная реставрация в османский период была проведена Мимаром Синаном во время правления Селима II. Мимар Синан в определенном смысле "продлил жизнь" этому памятнику, благодаря чему он сохранился до наших дней. Сегодня же, после комплексной реставрации, проведенной братьями Фоссати в1848-1850 годах, мы находимся накануне второй комплексной реставрации "Айя-Софьи",-рассказал он.

По его словам, перед началом реставрационных работ будет создан "цифровой двойник" "Айя-Софьи".

"Цифровой двойник "Айя-Софьи" подготовлен. В ближайшее время будут готовы планы, виды и разрезы. Фактическая комплексная реставрация начнется сразу после завершения данных работ",-сообщил архитектор.

Он отметил, что сам процесс реставрации займет много времени. Архитектор подчеркнул, что в ходе реставрации будут проведены необходимые консультации относительно каждой детали собора "Айя-Софьи".

Ихсан Сары добавил, что Главное управление фондов уже объявило тендер на проведение работ.

"Этот памятник - достояние как Турции, как и всего мира",-сказал он.

Архитектор рассказал, что во время реставрационных работ мечеть "Айя-Софья" будет открыта для поклонения и посещения.