Туриста зарезали в номере отеля

Трагедия на курортном острове Пхукет: туриста зарезали прямо в гостиничном номере. Путешественник приехал в Таиланд и скончался при неустановленных обстоятельствах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Phuket News.

35-летний турист, который путешествовал по коста-риканскому и американскому паспортам, был найден мёртвым утром 30 октября в своём номере в отеле, расположенном на пляже Банг Тао. Полиция получила вызов от персонала отеля в 9:40 утра. По прибытии в отель полицейские обнаружили на левой стороне шеи погибшего четыре раны от острого предмета. На месте происшествия был найден небольшой нож со следами крови. Тело мужчины лежало на полу, на нём были шорты. Согласно предварительному заключению, убитый пролежал в номере 2-3 дня до того момента, как его нашла горничная.

По словам менеджера отеля, мужчина проживал в номере с конца августа. В начале своего пребывания он был в хорошем настроении, собирался заниматься боксом и дайвингом. Однако в последнее время он стал избегать контактов, похудел и уходил в себя. Кроме того, сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина никогда не запирал дверь своего номера.

По информации правоохранителей, нападавший не хотел ограбить путешественника, иначе забрал бы ценные вещи. В номере были обнаружены личные вещи убитого, включая ноутбук, iPad, мобильные телефоны, документы и наличные деньги. Также было найдено подозрительное вещество, предположительно метамфетамин, в ванной комнате. Полиция пока расследует случай и ждёт результаты посмертного обследования со стороны судебных экспертов, чтобы выяснить истинную причину смерти туриста.