Турист увидел Лох-Несское чудовище, что заставило его «выпрыгнуть из кожи вон»

Интерес туристов к знаменитой "паранормальной" достопримечательности подогрел очередной свидетель - в октябре один из путешественников увидел Лох-Несское чудовище. "Я был сбит с толку и не поверил своим глазам. Что-то привлекло мое внимание примерно на пять секунд и заставило меня выпрыгнуть из кожи вон", - цитирует туриста NY Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, турист, Саш Лейк, уроженец Бокса в Англии, уверяет, что видел мифическое Лох-Несское чудовище и рассказывает об этом так: "Я приехал на озеро около полудня, когда начался дождь и накатился легкий туман. Я был сбит с толку и не верил своим глазам, когда увидел огромную черную массу или горб посреди озера, размером примерно с двухэтажный автобус. Я бы сказал, что это было где-то в 75-100 ярдах (т. е. от 80 до 120 метров) от меня", - уверяет британец.

"К сожалению, как и в случае со многими так называемыми наблюдениями Несси, его встреча со зверем была мимолетной. Лейк сказал, что он сразу вскочил на ноги, чтобы лучше рассмотреть, но деревья закрыли ему обзор на несколько секунд. Но как только он обернулся туда, где недавно увидел чёрную массу, там уже ничего не было", - продолжает издание. Соответственно ни фото, ни видео турист к рассказу не приложил. Однако его свидетельство в итоге было учтено в Официальном реестре наблюдений Лохнесского чудовища, хотя издание и признаёт, что турист из числа "одержимых Несси", как фамильярно именуют таинственное чудовище.

Это восьмое предположительно достоверное наблюдение криптозоологического "артефакта", согласно Официальному реестру наблюдений Лохнесского чудовища.

Причем педыдущее предполагаемое наблюдение было сделано 31 августа 60-летней медсестрой Фионой Уэйд, которая утверждала, что видела в воде три горба - правда, тоже без фотосвидетельств.