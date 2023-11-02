Turkish Airlines устранили сбой в системе резервации

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines устранила сбой в системе бронирования и покупки билетов на самолеты, сообщила техподдержка организации в X (Twitter), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Перебои в работе инфраструктуры информационных технологий были устранены", - говорится в сообщении перевозчика.



Вечером 1 ноября Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула между 20:00 и 23:00 по бакинскому времени. Причиной отмены стал сбой в системе продажи и бронирования билетов. Как уточнил Международный аэропорт Стамбула, большая часть международных рейсов Turkish Airlines вылетели в срок, тогда как внутренние рейсы отменили.