Российский турист рассказал о землетрясении в Непале

Накануне в Непале произошло страшное землетрясение. Под основной удар попали западные районы страны, но толчки ощущались и во многих других населенных пунктах. Как это было в столице Непала Катманду, рассказал РЕН-ТВ российский турист Александр Болдаков, передает Day.Az.

В момент инцидента мужчина вместе с женой был в отеле. Их номер располагался на четвертом этаже. Само землетрясение началось ночью.

"Вечером перед сном я лежал в кровати и почувствовал, что кровати качает, как колыбельную люльку. Это длилось секунд 30", - рассказал Александр Болдаков.

К счастью, столицу Непала землетрясением почти не задело. Разрушений там нет, а супруга Александра подземные толчки даже не почувствовала.