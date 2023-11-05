Вспышка новой инфекции в популярной у туристов стране

Желание попробовать экзотическую и плохо прожаренную пищу может плохо кончиться для туристов. В Таиланде Департамент по контролю заболеваний (DDC) выпустил предупреждение, в том числе и для гостей страны, о том, что в королевстве началась вспышка новой инфекции, приводящей к потери слуха. Туристов предупредили, как избежать этого заражения, причём способ достаточно прост - необходимо лишь избегать сырого или плохо прожаренного свиного мяса, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Дело в том, что в Таиланде зафиксирована вспышка Streptococcus suis, известной как лихорадка потери слуха. Уже отмечено около 500 случаев заражения и даже 24 смертельных исхода. "Инфекция распространилась среди людей, которые недавно ели сырую или недоваренную свинину. Кроме того, люди, готовящие еду, также подвергаются риску, если берут в руки зараженную свинину с открытыми ранами на руках", - заявил Тавичай Висануйотин, директор регионального офиса департамента в Накхонратчасиме.

Он также предупредил, что инфекция Streptococcus suis может привести к потере слуха, которая может быть постоянной.

"Бактерии обычно обитают в дыхательной системе и крови инфицированных свиней и могут передаваться человеку через открытые раны и конъюнктиву", - добавляют в предупреждении. Симптомы заболевания включают лихорадку, озноб, усталость, тошноту, нерегулярное сердцебиение, плохое зрение, низкое кровяное давление, синяки и потерю слуха.

В числе провинций, которые находятся под ударом, из туристических назвали только Чиангмай, но гостям Таиланде стоит быть осторожными. В департаменте советуют готовить свинину при температуре 70 градусов по Цельсию или выше и использовать отдельную посуду, также рекомендуют "покупать свинину из надежных источников и соблюдать правила гигиены". Для постоянно живущих в Таиланде совет полезный. Туристам же также можно рекомендовать быть особо внимательными при заказе еды в ресторанах и особенно в забегаловках стрит-фуда: надо избегать экзотики с сырым или недожаренным мясом, а любые блюда из свинины надрезать, чтобы проверить степень прожарки.