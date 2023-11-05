Прекращено авиасообщение в аэропорту Гамбурга

Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины. Входы во все терминалы блокированы, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По ее информации, неизвестного видели в автомобиле перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции.