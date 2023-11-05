https://news.day.az/tourism/1612253.html Прекращено авиасообщение в аэропорту Гамбурга
Прекращено авиасообщение в аэропорту Гамбурга
Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины. Входы во все терминалы блокированы, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По ее информации, неизвестного видели в автомобиле перед первым терминалом. Он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции.
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