Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мюнхен-Токио, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.

Причиной стало внезапное ухудшение состояния пассажира, находящегося на борту.

Самолет Airbus A350 приземлился в Бакинском аэропорту в 19:29 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, и было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Токио в 21:02.