https://news.day.az/tourism/1612380.html Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мюнхен-Токио, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.
Причиной стало внезапное ухудшение состояния пассажира, находящегося на борту.
Самолет Airbus A350 приземлился в Бакинском аэропорту в 19:29 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь, и было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.
Самолет вылетел из Баку в Токио в 21:02.
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