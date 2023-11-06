Туристы были шокированы, когда увидели, что в этой стране ходят босиком в магазины

"Серьезный вопрос: почему так много австралийцев ходят без обуви?", - таким вопросом задались в TikTok туристы, побывавшие в Австралии. Они были сбиты с толку, когда увидели, что большинство жителей этой цивилизованной страны поголовно ходят босиком в магазины, цитирует туристов издание Unilad, передает Day.Az.

В роликах, которые они засняли, видно, что много австралийцев предпочитают ходить без обуви в общественных местах. На видео заснят обычный супермаркет с плиткой на полу - и каждый второй там ходит без обуви.

"Просто мы устроены по-другому", - прокомментировал один австралиец, а другой добавил: "По-австралийски".

Некоторым комментаторам это понравилось. Другие оставили комментарии вроде: "Я не знаю почему, но меня это бесит", "Это отвратительно". Некоторых также озадачило здоровье босоногих, учитывая всю дикую природу Австралии "Вы можете наступить на что-то острое и заболеть. Пожалуйста, будьте осторожны", - пишут они.