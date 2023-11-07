Бакинский аэропорт перейдет на усиленный режим работы

Международный аэропорт Гейдар Алиев с целью обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров в выходные дни, которые продлятся с 8 по 12 ноября 2023 года перейдет на усиленный режим работы, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в этот период, всеми службами Бакинского аэропорта реализованы необходимые меры для обеспечения гибкого и оперативного обслуживания.

Пассажирам рекомендуется прибыть в аэропорт не менее чем за 2 часа до вылета, чтобы вовремя пройти регистрацию на рейс и другие официальные процедуры, а также оперативно следить за временем прибытия и вылета рейса на официальном сайте аэропорта www.airport.az/ru.

Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев пассажирам предоставлена возможность путешествовать примерно по 80 направлениям, обслуживаемым 37 авиакомпаниями.

Желаем всем пассажирам хорошего полета и отдыха!