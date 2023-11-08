Анталия уступила 1 место другому городу Турции по числу туристов

Популярная у наших туристов Анталия всё-таки уступила 1 место другому городу Турции по числу туристов, включая российских. Речь, конечно, идёт о Стамбуле. Как сообщает турецкая пресса со ссылкой на официальную статистику, в целом эти два города и их регионы принимают более 60% туристов, приезжающих в Турцию. Однако Стамбул опережает Анталию, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Из общего числа в 45 миллионов туристов, приехавших в Турцию с января по сентябрь этого года, эти два города приняли в общей сложности 25 миллионов. Из них 13 миллионов были в Стамбуле и 12 миллионов - в Анталии. Таким образом Стамбул опережает Анталью.

Точные цифры таковы: в январе-сентябре 2023 года число туристов, прибывших в Анталью из-за границы, выросло на 31,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12 349 268 человек, а количество туристов, приехавших в Стамбул за тот же период, увеличилось на 33,55%, достигнув 13 156 209 человек.

При этом по данным турецкого Министерства культуры и туризма, российские туристы лидируют по численности в обоих городах, но в Анталию их прибыло больше. Число прибывших в курортную провинцию россиян составило почти 2.9 млн человек.