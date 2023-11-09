Туристы отказываются от пляжного отдыха

Туристы отказываются от пассивного пляжного отдыха и ищут новых впечатлений. По крайней мере, о таком набирающим популярность тренде уверяет турбизнес отчет WTM Global Travel Report, который призван раскрыть последние тенденции в мировой туристической индустрии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно этим данным, сегодняшние туристы отказываются от "пассивного отдыха на солнце" и "обращаются к новым впечатлениям, таким как исследования природы, гастрономические приключения и оздоровительные мероприятия". При этом доверие к турфирмам вернулось - и им предстоит следовать этим новым трендам.

"Традиционная концепция каникул существенно изменилась. Туристы теперь отходят от классических видов отдыха, таких как солнечные ванны, и обращаются к таким впечатлениям, как природа, еда и здоровый образ жизни. С 2019 года наблюдается рост экспериментальной деятельности более чем на 10%. Эта трансформация дает новое направление туристическому сектору, увеличивая популярность вариантов отдыха, переплетенных со здоровым образом жизни и природой", - уверяют авторы отчёта.

Среди прочих трендов они отмечают "цифровую трансформацию" туризма и тренд на "короткие и лаконичные" путешествия. Авторы фиксируют "тенденцию совершать меньше поездок на более длительные периоды времени, что делает популярными местные поездки на короткие расстояния".

Для турбизнеса они также подчеркивают такой существенный факт, что туристы снова вернулись в турагентства. Спрос на туристические агентства возобновился, поскольку потребители хотят спланировать свой отдых наилучшим образом. "Но новую эпоху отдыхающие ищут нечто большее, чем просто шезлонги, и туристическая индустрия должна идти в ногу с этими изменениями", - пишут авторы отчёта.

Напомним, что еще одним отмеченным трендом стала ориентация туристов на "доступную роскошь". Многие по-прежнему отдают предпочтение роскошным вариантам и этот рост "указывает на более широкую тенденцию потребителей, ищущих новые и уникальные впечатления от отпуска", уверяют исследователи. Согласно им, это также тренд, "накопившийся" с пандемийных времён, когда все копили деньги на то, чтобы не просто отдохнуть, но отдохнуть роскошно. Подробности читайте здесь. Как это сочетается с якобы отказом от пляжей, непременной составляющей существенной части люксового отдыха - вопрос.