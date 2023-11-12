Летающих на самолетах европейцев заставят доплачивать

Правительство Дании предложило ввести налог для пассажиров авиатранспорта для поддержки зеленых технологий. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Вырученные деньги должны пойти на финансирование зеленого перехода авиаиндустрии. В Дании к концу десятилетия планируют использовать во внутреннем авиасообщении только экологически чистое топливо.

Ожидается, что количество собранных за год налогов составит 52 тысячи долларов, использовать для перехода на зеленое топливо планируют половину этих средств. Оставшаяся часть пойдет на выплаты пенсионерам.

Планируется, что налог будет вводиться постепенно начиная с 2025 года. К 2030 году он составит около девяти долларов за перелеты по Европе, 34 доллара за перелеты на средние расстояния и 56 долларов за перелеты на дальние расстояния.

"Авиационная отрасль Дании должна, как и все другие отрасли промышленности, снизить воздействие на климат и двигаться к зеленому будущему", - заявил министр климата и энергетики страны Ларс Агаард.