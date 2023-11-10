Власти Египта ввели выплаты перевозчикам для увеличения турпотока

Власти Египта ввели финансовые стимулы в размере до $2 тыс. для авиакомпаний в целях привлечения большего числа иностранных туристов, сообщил министр туризма Ахмед Исса, передает АТОР.

По его словам, страна потеряла около 10% бронирований из-за близости к зоне израильско-палестинского конфликта. Отмены чаще всего касаются курортов на Южном Синае. Чтобы поддержать турпоток в этот регион, власти запустили программу компенсаций для авиаперевозчиков. В зависимости от аэропорта прилета и загрузки рейса они смогут получить до $1500 за полет в Египет.

Дополнительно предусмотрен бонус в $500 за рейсы в Шарм-эш-Шейх. Таким образом, компенсация за полет на этот курорт может достигать $2000. По словам Иссы, стимулирование авиации - одно из важнейших направлений поддержки туризма в Египте. В 2020-2022 годах аналогичная программа позволила увеличить число рейсов на 44%.

Несмотря на потерю части бронирований, Египет рассчитывает принять рекордные 15 млн иностранных туристов в 2022 году. Это принесет в бюджет около $13 млрд.

До этого стало известно, что страны Персидского залива планируют ввести единую туристическую визу по типу шенгена.