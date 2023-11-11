Пассажир получил сообщение о бомбе в самолете

Пассажир американской авиакомпании Frontier Airlines во время полета получил по AirDrop анонимное сообщение о бомбе на борту. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал FOX 5 Atlanta.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Балтимора в Атланту, США. Пассажир сразу же рассказал об инциденте стюардессе, и летный экипаж попросил направить к лайнеру аварийные бригады после приземления.

FOX 5 Atlanta пишет, это произошедшее вызвало недовольство попутчиков мужчины, получившего сообщение о взрывном устройстве. Известно, что им пришлось выходить из самолета по одному, при этом каждого пассажира обнюхивала служебная собака. Кроме того, по данным издания, стражи правопорядка около четырех часов досматривали багаж путешественников в аэропорту Атланты.

Представитель перевозчика заявил, что никаких доказательств наличия взрывного устройства в салоне самолета обнаружено не было. Расследованием дела занимается ФБР.