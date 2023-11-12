Египет будет платить за прилёты

Египет готов ответить на риски географического и политического положения из-за близости израильско-палестинского конфликта финансовой поддержкой тех, кто поставляет туристов в страну пирамид. В первую очередь, это касается авиатранспорта, который привозит на курорты 80% туристов. Так можно трактовать подробное заявление, которое сделал в Лондоне на туристической выставке WTM министр туризма Египта Ахмед Исса, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Напомним, он заявил, о новом варианте субсидии для перевозчиков, доставляющих туристов в Шарм-эль-Шейх. Субсидия составил 500 долларов за каждый рейс.

Кроме того, министр заявил о продлении программы стимулирования перелетов в Египет. Согласно ее правилам - а программа была заявлена еще в мае 2022, авиакомпании и туроператоры-консолидаторы перевозки в зависимости от курорта назначения и загрузки борта, получали выплаты до 1500 долларов за каждый рейс. Программу предполагалось свернуть в октябре 2023, однако она получила "второе дыхание" и продлена на зимний сезон 2023-2024. Показала себя поддержка хорошо - количество рейсов в Египет за время действия программы увеличилось на 44%.

При этом субсидия за Шарм-эль-Шейх будет действовать отдельно. То есть, за прилёт можно будет получить и 2 тыс. долларов.