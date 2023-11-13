В Анталии назвали сюрприз года, а также победителя и фаворита

Сюрприз года, а также победителя и фаворита летнего сезона 2023 назвал президент туристической группы городского совета Анталии и генеральный директор NBK Touristik Реджеп Явуз. Страной, поставившей Турции больше всего туристов ожидаемо стала Россия, однако сюрпризом и звездой года в Анталии турки назвали Польшу и польских туристов. Победителем по числу туристов стал Сиде, а фаворитом - турецкие мигранты, прибывшие из Европы отдыхать на родные берега, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Высокий сезон завершился в ноябре, в последние два месяца года радикальных изменений не ожидается. По итогам первых 10 месяцев Анталью посетило 15 миллионов человек. Это выше аналогичного периода 2019 года, который был лучшим годом. Таким образом, в конце первых 10 месяцев Анталия достигла самого высокого показателя за всю историю", - первым делом отчитался турецкий эксперт.

Далее он всё же признал, что Россия снова заняла первое место в списке пяти стран, отправляющих наибольшее количество туристов в Анталью в 2023 году. "Россия отправляет больше всего туристов в Анталью. За Россией следовала Германия, Англия заняла третье место, Польша - четвертое, а Нидерланды - пятое", - добавил Явуз.

Далее он похвалил польских туристов и их темпы роста: польский рынок превысил 1 миллион. "Польшу, которая продолжает устойчивый рост и увеличила свое число на 40% по сравнению с прошлым годом, следует рассматривать как новую звезду Анталии", - заявил он. Причем турецкий эксперт не преминул поблагодарить туроператоров, "которые заметили стагнацию в России и сосредоточились на польском рынке, чтобы закрыть этот пробел".

Также он отметил, что в этом сезоне к Анталии проявляли повышенный интерес турецкие граждане, проживающие за рубежом. За первые 10 месяцев в Анталью из-за границы приехали более 800 тысяч таковых - и в целом они заняли пятое место среди посещений Анталии.