В Исландии эвакуировали город и закрыли курорт

В Исландии просыпается вулкан Фаградальсфьялль. На основании данных метеорологической службы в ближайшее время можно ожидать землетрясения магнитудой 5,5 балла, которое спровоцирует извержение пепла и магмы. Очаг находится в нескольких десятках километров от столицы страны Рейкьявик и международного аэропорта Кеблавик. Цветовой код авиации повышен до оранжевого, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

Как сообщили СМИ, вечером 10 ноября местные власти приняли решение об эвакуации населения городка Гриндавик, расположенного в 2-3 км от кратеров. За 1,5 часа полиция обошла все жилые дома, к утру все были вывезены из этого района.

Первыми на опасные проявления отреагировала администрация спа-курорта "Голубая лагуна". Еще 9 ноября она известила о закрытии известного геотермального комплекса пока на неделю - до 16 ноября. Все туристы, сделавшие бронирование на эти даты, получили уведомления, им обещан полный возврат средств.

По данным местного совета по туризму, следом и другие туроператоры приостановили свою деятельность. В округе оперативно закрыли одну из дорог и пешеходные тропы к геообъектам.