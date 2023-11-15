Тридцать тысяч землетрясений на популярном у туристов острове

Популярный для посещений туристами остров пережил уже 30'000 землетрясений, что угрожает вызвать мощное извержение проснувшегося вулкана, которое, согласно прогнозам экспертов, должно начаться в течение нескольких дней и способно стереть с лица земли целый город. Речь идёт об Исландии и городе Гриндавик, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В минувший понедельник эксперты предупредили, что этот сейсмический бум может предшествовать извержению вулкана Фаградальсфьядль, причём на этой неделе. Это будет четвёртое извержение вулкана за два года. Опасность заключается в том, что до 2021 года вулкан "спал" на протяжении 800 лет. "Магма сейчас находится на очень небольшой глубине, поэтому мы ожидаем извержения от двух часов до двух дней", - процитировали СМИ заявления Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии. Для сравнения: в 2022 году вблизи вулкана было зафиксировано около 10.000 землетрясений, прежде чем он начал извергать лаву со своей вершины и кратеров. Извержение продолжалось примерно две недели с 3 по 17 августа, вызвав хаос по всей Исландии. Сегодня ученые говорят о 30.000 извержениях за короткий промежуток времени.

Скептики считают, что "неминуемое" извержение на юго-западе страны, способное длиться неделями, может вызвать национальный хаос. Метеорологическое управление Исландии подчеркнуло "значительный" риск извержения, а власти страны предупредили о возможном уничтожении города Гриндавик, на полуострове Рейкьянес. В городе, расположенном в 30 км от столицы Рейкьявика, проживало примерно 4 тыс. человек. Согласно заявлениям местных властей, населённый пункт уже эвакуировали, а на закрытой территории начали появляться огромные трещины. Стоит отметить, что это уже четвертое извержение вулкана за последние два года.

Несмотря на предупреждения, авиаперелёты продолжаются в обычном режиме. Управляющий директор Исландского метеорологического бюро Мэтью Джеймс Робертс попытался успокоить туристов, отметив, что хотя извержение будет серьёзным, оно не вызовет международного хаоса, как это произошло в 2010 году. Тогда извержение вулкана привело к отмене рейсов через Атлантический океан на несколько дней.

"На вершине нет ледяной шапки, и это не стратовулкан, поэтому взрыва вулканического пепла в атмосферу не предвидится. Это будет извержение вулкана с выделением лавы вдоль ряда рыбаков, и это будет главной опасностью", - подчеркнул Робертс. Кроме того, эксперт допустил, что возможно извержение лавы будет продолжаться неделями, а это означает, что дорогам и другим формам инфраструктуры в конечном итоге может быть нанесён ущерб.

Справка: Исландию называют высокоактивным вулканическим регионом. Это связано с тем, что остров расположен на срединно-атлантическом хребте, где происходит разлом земной коры. В результате этого геологического процесса в стране много вулканов, гейзеров, горячих источников и других вулканических явлений.