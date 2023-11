AZAL предоставляет пассажирам скидки в туристические объекты Дубая

Пассажиры, путешествующие с "Азербайджанскими Авиалиниями" в Дубай с 15 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года, могут воспользоваться скидками в популярных туристическо-развлекательных объектах крупнейшего города ОАЭ, передает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Клиенты AZAL могут получить скидку 15% в дельфинарии Dolphin Bay и океанариуме The Lost Chambers, а также скидку 20% на смотровой площадке The View at the Palm и в музее AYA Universe в Дубае. Для того чтобы воспользоваться скидкой, пассажирам AZAL необходимо предъявить свои посадочные талоны и паспорта при посещении указанных мест.

Следует отметить, что предложение действительно только для одноразового использования и не применимо во время государственных праздников в ОАЭ.

Путешествуйте с AZAL и не упустите возможность посетить увлекательные достопримечательности Дубая!