Очередь из самолетов образовалась в российском аэропорту

Более 20 вылетов задержали в среду, 15 ноября, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за снегопада. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Пассажиры рассказали журналистам, что многим из них пришлось провести на борту по несколько часов из-за того, что в воздушной гавани образовалась очередь из самолетов, которые должны были пройти противообледенительную обработку. По данным издания, некоторым путешественникам выдавали воду и питание.

Уточняется также, что рейс DP-404 российской авиакомпании в Москву задержали почти на пять часов. Кроме того, туристы, которые должны были улететь в Шарм-эш-Шейх в 7:00 по местному времени, отправятся туда после полудня.