Туристам в Таиланде обещают незабываемое зрелище

В ночь с пятницы на субботу туристы в Таиланде смогут увидеть и сфотографировать необычное зрелище. Как сообщил Национальный институт астрономических исследований Таиланда (NARIT), поток "падающих звезд", точнее метеорный поток Леониды будет виден на территории страны с ночи 17 ноября до раннего утра 18 ноября, причем одновременно будет "падать" до 15 метеоров в час, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как пояснил Супарерк Каруэханонт, директор Центра академических служб и астрономических коммуникаций, метеорный поток Леониды, также известный как Звездный дождь Льва, происходит ежегодно с 6 по 30 ноября. Ожидается, что в этом году его пик достигнет после полуночи 17 ноября. "Метеорный поток Леониды вызван следом обломков кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая обращается вокруг Солнца каждые 33 года. Когда Земля движется по орбите кометы, гравитационная сила планеты притягивает оставшиеся обломки в атмосферу, что приводит к трению и возгоранию. Это создает яркие полосы света, похожие на падающие звезды, движущиеся по небу. Одной из уникальных особенностей Леонид является ее высокая яркость, за что ее прозвали Королем метеорных потоков", - пояснили астрономы.

Для туристов эксперты добавили, что отсутствие лунного света облегчит наблюдение метеорного дождя невооруженным глазом в темном месте. Наблюдатели должны увидеть яркие полосы света, похожие на падающие звезды, пересекающие небо, причем в спецтехнике нужды нет - все будет видно невооруженным глазом.

При этом желающим понаблюдать за падающими звёздами дали следующие советы. Лучше всего найти темное место, свободное от светового загрязнения и вдали от города. Рекомендуется дать глазам 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, и прилечь, чтобы лучше видеть небо. А тем, кто хочет оставить себе на память фотографию, рекомендуется использовать широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно большую часть неба, поскольку метеоры могут появиться в любом направлении.