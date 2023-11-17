Крушение круиза: сотни туристов спасались вплавь

Пугающее ЧП произошло с круизными туристами в "райском" месте. Круизный кораблик, направлявшийся от острова Парадайз в Нассау до острова Голубая лагуна на Багамах, потерпел крушение. Туристам пришлось спасаться вплавь. Не обошлось и без жертв - погибла одна из туристок. Примечательно, что затонул прогулочный корабль, который возит туристов на экскуурсии с большого круизного корабля Royal Caribbean, т.е. пострадали туристы, которых можно условно назвать вдвойне "круизниками"..., передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает издание Sun, данная экскурсия очень популярна у круизных туристов, собственно и погибшая туристка была пассажиркой с лайнера Royal Caribbean, отправившейся на экскурсию во время стоянки "основного" лайнера. Точно также круизной туристкой была и блогер, выложившая в сеть ролик о своём "ужасающем опыте". На кадрах видно, как испуганные пассажиры цепляются за перила, когда двухпалубный паром начал крениться на волнах. Туристов сначала снесло на один борт кораблика, а потом они стали прыгать в океан. Отчаявшиеся женщины и дети кричали о помощи и пытались выплыть в оранжевых спасательных жилетах, когда их круизный лайнер погружался глубже в воду. При этом на борту катера находилось более 100 пассажиров.

Как добавляет очевидец, ситуацию усугубляло то, что первыми в панику впал персонал лайнера, который "бегал, кричал и плакал". "Как только мы поняли, что начинаем тонуть, и увидели, что вода прибывает, люди кричали и сходили с ума, поэтому мы все надели спасательные жилеты. Мы ждали, пока персонал укажет нам, что делать, но они этого не сделали", - заявляет блогер. А также приводит версию, что причиной аварии мог стать капитан парома, который "пытался продемонстрировать свои навыки вождения на лодке, но у него ничего не вышло".

При этом во время аварии в этом районе находилось не так много судов, которые могли оказать помощь пассажирам. Блогера подобрала рыбацкая лодка, которая развернулась, чтобы спасти туристов. Позже прибыли спасательные катера. Но помощь успела не ко всем - 75-летнюю американскую туристку прибывшие спасатели откачать не смогли, ее доставили до больницы, где констатировали смерть. В круизной компании Royal Caribbean подтвердили, что погибшая женщина была пассажиркой одного из их кораблей, а также отметили, что экскурсия на пароме - это совершенно отдельная экскурсия.