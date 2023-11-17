Отреставрирован памятник архитектуры в Ичеришехер

В текущем году были проведены реставрационные работы на карнизной части фасада здания, расположенного по улице А.Алиева 1 в Ичеришехер, которое является недвижимым памятником истории и культуры местного значения.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"В карнизной части исторического здания возникла необходимость проведения реставрационных работ, чтобы предотвратить опасность осыпания мелких кусков камня, карниза и кронштейнов из-за атмосферных воздействий, которые могли бы представлять опасность для пешеходов.

В результате реставрации, камни, представляющие угрозу, были очищены и закреплены, ботанические узоры на кронштейнах восстановлены специальными известковыми материалами, металлические детали покрыты защитными слоями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!