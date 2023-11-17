"Турецкие авиалинии" стали жертвой непогоды

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Türk Hava Yolları) отменила рейсы в Стамбуле.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в информации авиакомпании.

В целом отменено 40 рейсов. Причина этого связана с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми в Стамбуле.

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