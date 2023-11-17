https://news.day.az/tourism/1615203.html "Турецкие авиалинии" стали жертвой непогоды - десятки рейсов отменены
"Турецкие авиалинии" стали жертвой непогоды - десятки рейсов отменены
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (Türk Hava Yolları) отменила рейсы в Стамбуле.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в информации авиакомпании.
В целом отменено 40 рейсов. Причина этого связана с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми в Стамбуле.
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